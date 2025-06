Nicola Fiasconaro insignito del Taobuk Award 2025: “Eccellenza siciliana che parla al mondo”

Fondatore, insieme ai fratelli Fausto e Martino, dell’azienda dolciaria di Castelbuono, Fiasconaro è stato premiato per aver saputo trasformare una bottega artigiana delle Madonie in un marchio di riferimento globale per la qualità di panettoni, lievitati e dolci legati alla tradizione. A conferire il premio è stata Antonella Ferrara, presidente e direttrice artistica di Taobuk, con la seguente motivazione: “Maestro dell’arte dolciaria per aver portato l’eccellenza siciliana nel mondo.

Un esempio di visione, gusto e autenticità.” Fiasconaro non ha preso parte alla serata conclusiva del festival, ma il riconoscimento gli è stato consegnato nei giorni precedenti nell’ambito delle iniziative collaterali della manifestazione.

Cultura e dialogo al centro dell’edizione 2025

Giunto alla sua quindicesima edizione, Taobuk ha scelto come tema portante “I confini”, esplorati in chiave politica, culturale, geografica e simbolica. Il tema ha fatto da filo conduttore a una settimana di incontri, lectio magistralis, mostre e spettacoli, culminati nella serata di gala al Teatro Antico di Taormina, trasmessa in differita su Rai 1.Ad aprire l’evento, l’esibizione della cantautrice Paola Turci, che ha dedicato un brano ai bambini di Gaza, richiamando il senso umanitario del festival. Sulla stessa linea anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ha ricordato l’anniversario della firma del Trattato di Messina e Taormina, da cui prese le mosse il progetto dell’Unione Europea, evocando la necessità di un’“Europa dei popoli”.Premiati i protagonisti della cultura internazionale

Nel corso della cerimonia condotta da Antonella Ferrara e Massimiliano Ossini, sono stati premiati: Zadie Smith, tra le voci più influenti della letteratura anglosassone Peter Cameron, scrittore statunitense Amélie Nothomb, vincitrice del Premio Strega Europeo 2022Susanna Tamaro, che ha ricordato la sua infanzia vissuta in una città di confine come Trieste L’artista e attivista cinese Ai Weiwei Per il cinema: Whoopi Goldberg, Monica Guerritore, Pierfrancesco Favino

Per la musica: il soprano Jessica Pratt e il pianista iraniano Ramin Bahrami, interprete di Bach Il ballerino palermitano Andrea Sarri, nominato primo ballerino dell’Opéra di Parigi a soli 26 anni

Ad arricchire la serata, le coreografie del gruppo Aterballetto e le esecuzioni dell’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, diretta dalla maestra Gianna Fratta.

L’appuntamento in tv

La cerimonia sarà trasmessa in differita su Rai 1, martedì 2 luglio alle 23, con la regia di Cristiano D’Alisera e i testi di Michele De Mieri, Paola Miletich e Anna Di Giambattista.—Con il premio a Nicola Fiasconaro, Taobuk ha voluto celebrare non solo un artigiano dell’eccellenza, ma anche un ambasciatore del gusto e dell’identità siciliana nel mondo. Un segnale forte di come la cultura, anche quella gastronomica, possa contribuire a superare confini e raccontare territori.