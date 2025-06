Nutella gelato, richiamati 11 lotti in diverse catene di supermercati italiani

Nutella gelato, richiamati 11 lotti in diverse catene di supermercati italiani

Richiamati i famosi gelati che omaggiano la celebre crema spalmabile per una mancanza importante per il consumatore. Ecco a cosa fare attenzione.

Problemi per il gelato prodotto da Ferrero al sapore di Nutella, il nome esatto è Nutella Ice Pod che è in vendita in appositi contenitori che ricordano il classico barattolo della Nutella. Scopriamo quali sono i lotti interessati dal ritiro e le motivazioni dietro questa decisione.

Nutella Gelato, i lotti interessati dal ritiro

Ferrero

ha sempre avuto un politica trasparente nei confronti dei propri acquirenti, di conseguenza appena saputo di questa mancanza ha provveduto a comunicare i lotti interessati dal ritiro così che nel caso li si vada ad acquistare si opti per un articolo diverso.

Ecco i lotti interessati e a cui fare attenzione:

L354E32A00 con scadenza 12/06/2026; L355E32B00 e L355E32C00 con scadenza 13/06/2026

L356E32B00, L356E32C00 e L356E32D00 con scadenza 14/06 2026

L357E32A00 e L357E32B00 con scadenza 15/06/2026

L007K32A00 e L007K32B00 con scadenza 1/07/2026

L008K32A00 con scadenza 2/07/2026

Il motivo del ritiro dei prodotti

I prodotti sono stati ritirati dopo un richiamo perchè sono sprovvisti dell’etichetta degli ingredienti in lingua italiana. Una mancanza grave che rischia di creare confusione nei consumatori.

L’etichetta può essere tuttavia recuperata sul sito della Ferrero o chiamando il numero verde 800909690 per chiedere informazioni in merito.

Una decisione quella di Ferrero che dimostra ancora una volta massima attenzione al cliente oltre che il pieno rispetto delle normative italiane ed europee per l’etichettatura degli alimenti.