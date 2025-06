Agosto 2026 sarà un mese caratterizzato da un cambiamento radicale in merito all’impiego della carta d’identità cartacea. E, anche se manca ancora più di un anno alla data, già prestabilita, del 3 agosto, è bene muoversi fin da subito per non farsi cogliere impreparati.

A partire da quel giorno infatti il documento di riconoscimento, nel suo formato cartaceo, non sarà più accettato in una specifica situazione: di fatto, dunque, non sarà considerato valido e bisognerà essere muniti della carta d’identità elettronica per poter finalizzare l’operazione.

Ecco che cosa cambierà.

Carta d’identità cartacea, la novità: per cosa non sarà più accettata

La novità fa capo ad una decisione a livello europeo riportata su uno specifico regolamento, il 1157/2019 che impone, in merito ai documenti di riconoscimento, standard di sicurezza più stringenti. Questo comporta una progressiva ‘dismissione’ della carta d’identità cartacea, che dovrà dunque essere sostituita con quella elettronica. Per lo meno per una specifica procedura.

Importante è sottolineare che questo accadrà a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento e che, pertanto, anche quelli ancora validi non verranno più, dal 3 agosto 2026 in poi, accettati. C’è un motivo ovvero l’assenza della MRZ, la Machine Readable Zone ovvero una specifica zona di lettura ottica formata da tre righe codificate con dati anagrafici che i sistemi automatici di controllo possono leggere. A differenza della CIE che è invece dotata di questa specifica tecnologia rispettando dunque le regole definite a livello europeo.

Ebbene il documento cartaceo non sarà più accettato per l’espatrio. Qualora la richiesta della CIE, che è bene effettuare il prima possibile per non arrivare all’ultimo momento, riguardi un minore sarà obbligatoria la presenza sia del minore stesso che dei genitori, ognuno dei quali provvisto del documento di riconoscimento.