Polmonite per Ursula von der Leyen: agenda sospesa per due settimane

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, costretta a sospendere tutti gli impegni istituzionali per le prime due settimane di gennaio a causa di una “grave polmonite”. Lo ha comunicato il portavoce dell’esecutivo comunitario, Stefan de Keersmaecker.

“Sta lottando con una grave polmonite. Gli appuntamenti annullati includono un discorso a Lisbona e il viaggio programmato a Danzica in occasione del lancio della presidenza polacca del Consiglio, che avrà luogo in una fase successiva”, ha sottolineato il portavoce Keersmaecker.

Secondo le prime informazioni, la presidente della Commissione europea sta lavorando da Hannover, mantenendo un costante contatto quotidiano con il suo team. Si auspica che possa tornare pienamente operativa nel suo ufficio a Bruxelles entro metà mese.

Inaugurazione della presidenza polacca a Varsavia

La visita dei Commissari in Polonia, inizialmente programmata per il 9 e 10 gennaio, è stata rinviata per l’intero Collegio. Von der Leyen, inoltre, non era attesa oggi alla cerimonia di inaugurazione della presidenza polacca a Varsavia, a cui parteciperanno invece il premier Donald Tusk e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

Sotto lo slogan “Sicurezza, Europa!”, il governo guidato da Donald Tusk assumerà la leadership dei lavori del Consiglio dell’UE, rappresentando tutti gli Stati membri nei negoziati con le altre istituzioni europee.