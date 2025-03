Accise sulla benzina per il 2025, prezzi in procinto di cambiare?

Il mondo automotive in Italia non sta vivendo uno dei suoi periodi più rosei, tutt’altro ad ogni modo l’auto o la moto sono oggetti che necessitano di carburante per muoversi, almeno che non si opti per le elettriche ed il problema relativo al costo di questo materiale è da sempre oggetto di dibattito. Da oggi la situazione sarà diversa.

Accise sui carburanti, un problema risaputo

Il rapporto Italia e accise sui carburanti ha una lunghissima storia e purtroppo questa non è mai stata positiva, grazie a questi costi sulle materie prime il nostro paese si trova ad essere quello maggiormente tassato a livello europeo.

Si parla di costi relativi ad eventi passati che ormai dovrebbero già essere stati saldati ma che invece siamo di nuovo a pagare anche a distanza di tanti anni. Inoltre vi sono i costi per i carburanti stessi ed il loro stoccaggio, ciò comporta un prezzo medio davvero alto.

Nuovi prezzi per benzina e diesel nel 2025

Il 2025 porta con sé un aggiornamento dei prezzi delle accise relative a benzina e diesel. Attualmente il diesel ha sul prezzo totale 62 centesimi di accise mentre la benzina ne ha 73.

Questa situazione andrà a bilanciarsi con le accise del diesel che saliranno indicativamente di 2 centesimi e quelle della benzina che caleranno del medesimo valore – come riportato anche dal sito Gazzetta.it – avendo quindi un prezzo finale diverso.

La motivazione è dettata dal fatto che vi sono più veicoli diesel in circolazione rispetto al benzina. Vi sarà comunque un riordino nei prossimi 5 anni. I soldi in più che entreranno nelle casse dello Stato andranno al miglioramento del trasporto pubblico locale.