L’INPS ha pubblicato le domande per ottenere un Bonus Nuovi Nati 2025 scopriamo quali sono i requisiti necessari per ottenerlo e in quanto ammonta in termini economici questo aiuto che lo stato offre alle nuove famiglie nel nostro paese.

INPS arriva il bonus nuovi nati 2025

L’INPS ha pubblicato le indicazioni contenti nella domanda del Bonus Nuovi Nati 2025 ed i requisiti che devono esserci per ottenere la possibilità di inoltrare la domanda sono il possesso di requisiti di cittadinanza, residenza ed economici indicati nella circolare 76 – come indica anche il Sole24Ore.

I cittadini devono essere italiani, appartenenti all’Unione Europea o anche Extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo in corso di validità.

A livello economico non devono avere un ISEE superiore ai 40.000 euro annui ed il bonus erogato dall’INPS per il 2025 è di 330 milioni di euro che saliranno a 360 milioni per il 2026.

A quanto ammonta il bonus a famiglia?

Il Bonus Nuovi Nati 2025 è di 1.000 per ogni bambino nato o adottato da una coppia. Si tratta di un incentivo per supportare il deficit di natalità che colpisce da tempo il nostro paese.

La domanda può essere inoltrata in diverse modalità: online, tramite l’app mobile MyInps, il contact center multicanale o grazie agli istituti di patronato.