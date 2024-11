Natale, inaugurato "Magic Christmas" a Valmontone

Roma, 11 nov. – Con grande entusiasmo, ha preso il via la seconda edizione del “Magic Christmas” a Valmontone. MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro Italia, rinnova la collaborazione con Il Regno di Babbo Natale, dando vita a un’esperienza unica e coinvolgente per grandi e piccoli. Il cuore dell’evento è il suggestivo Castello di Babbo Natale, un’ambientazione magica che incanta i visitatori di ogni età. Il parco offre inoltre un percorso esclusivo, The Advent Tour, che si snoda attraverso 25 stazioni tematiche, arricchite da scenografie fiabesche, personaggi unici e atmosfere incantate.

Il debutto dell’edizione 2024 ha visto anche la messa in scena della prima assoluta del musical Lucy e il Natalloween, una produzione originale che intreccia la magia del Natale con un tocco di avventura e mistero. Lo spettacolo, dedicato a un pubblico di ogni età, rappresenta un punto culminante di quest’anno, portando sul palco uno straordinario cast di artisti.

Giorgio Aquilani, fondatore de Il Regno di Babbo Natale, ha dichiarato: “Siamo innamorati del Natale e crediamo che non si debba solo ‘fare’ Natale, ma anche ‘essere’ il Natale. Questa collaborazione con MagicLand ci permette di creare un’esperienza che va oltre il semplice spettacolo, coinvolgendo emotivamente ogni persona, grande o piccola, nel riscoprire il proprio Natale. The Advent Tour e il Castello di Babbo Natale sono pensati per permettere ai visitatori di raccogliere quel Natale autentico che a volte rischiamo di perdere nella frenesia della vita.”

Aquilani ha anche aggiunto: “L’idea alla base di questo progetto è di creare uno spazio in cui ognuno possa ritrovare se stesso, riabbracciando quel bambino interiore che spesso si lascia indietro per crescere. Ecco perché il nostro Regno è per tutti, da 0 a 1000 anni!” Anche Guido Zucchi, CEO di MagicLand, ha sottolineato l’importanza di questa sinergia: “MagicLand si impegna a offrire sempre nuove esperienze che riescano a emozionare e coinvolgere il pubblico. Dopo il grande successo dell’anno scorso, siamo lieti di accogliere nuovamente Il Regno di Babbo Natale nel nostro parco, portando la magia e la gioia del Natale a Valmontone. Quest’anno, con l’aggiunta del musical Lucy e il Natalloween, abbiamo raggiunto un nuovo apice nella qualità delle nostre produzioni artistiche, offrendo al pubblico uno spettacolo emozionante e unico nel suo genere.” La collaborazione tra MagicLand e Il Regno di Babbo Natale non solo arricchisce l’offerta del parco, ma crea anche un’opportunità unica per vivere un Natale immersivo e straordinario, che affascina, coinvolge e resta nel cuore di ogni visitatore. Magic Christmas è aperto per tutta la stagione natalizia, pronto ad accogliere le famiglie in un mondo di magia, divertimento e tradizione.