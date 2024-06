Non c’è ancora nessuna traccia di Cristian Molnar, l’ultimo disperso tra i tre giovani trascinati via dalla piena del Natisone lo scorso 31 maggio. Le ricerche del 25enne proseguono senza sosta: giovedì 6 giugno i soccorritori con sub e droni continuano a setacciare l’area nel tentativo di trovare una risposta per i parenti e gli amici del giovane. Di recente sono stati recuperati i corpi senza vita delle altre due ragazze travolte dalla piena: Patrizia Cormos, 20 anni, e Bianca Doros, 23 anni. Intanto il fratello di Cristian, Radu, è convinto che il suo caro sia ancora vivo.

Il tormento di Radu

Anche il sindaco di Premariacco è molto impegnato in questi giorni, in quanto sta coordinando la macchina dei soccorsi. Intervistato al Messaggero, il primo cittadino ha descritto il fratello di Cristian come un “leone in gabbia” che non ama la tv e i social.

Natisone, Radu cerca il fratello Cristian vivo

Il sindaco del comune friulano ha raccontato su Radu: “Sta camminando su e giù, tormentato. Convinto di trovare suo fratello vivo”. Il primo cittadino di Premariacco ha asicurato da lui qualsiasi sforzo per trovare il giovane disperso.

Cristian aveva incontrato il fratello prima della tragedia

Secondo quanto finora ricostruito, Cristian Molnar aveva appena fatto visita al fratello nei giorni precedenti ed era appena tornato in Italia quando è avvenuta la tragedia.