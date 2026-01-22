Nato: Svezia, 'sospensione dazi non significa che Alleanza è fuori pericolo'

Stoccolma, 22 gen. (Adnkronos) - La decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di sospendere le tariffe minacciate sugli alleati europei è stata accolta con favore, ma la crisi che coinvolge gli Stati Uniti e la Nato non è stata ancora evitata. Lo ha dichiarato il vice pri...

Stoccolma, 22 gen. (Adnkronos) – La decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di sospendere le tariffe minacciate sugli alleati europei è stata accolta con favore, ma la crisi che coinvolge gli Stati Uniti e la Nato non è stata ancora evitata. Lo ha dichiarato il vice primo ministro svedese Ebba Busch. "Non siamo ancora fuori pericolo.

E diciamolo chiaramente. Le ultime settimane – a parte un primo anno molto turbolento – sono state molto dannose per le relazioni tra l'Unione Europea, l'Europa nel suo complesso e gli Stati Uniti", ha detto la Busch alla Cnn.

"E' troppo presto per dire cosa comporti realmente l'accordo quadro annunciato da Trump, avvertendo che "i progressi di oggi potrebbero essere il grattacapo di domani", ha spiegato la Busch, criticando Trump per aver inviato segnali contrastanti ai suoi alleati europei, elogiando al contempo l'Europa per aver mantenuto la posizione e respinto le sue minacce.