Nelle scorse ore, proprio durante i lavori del vertice Nato a Washington, il presidente americano Joe Biden ha annunciato l’invio di nuovi sistemi di difesa all’Ucraina insieme agli alleati (tra cui anche l’Italia). Tra gli aiuti militari di cui si parla ci sono anche i Patriot e Samp-T.

Nato, Zelensky sui nuovi aiuti militari: le dichiarazioni

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto a margine del summit e ha ringraziato gli Usa per i nuovi aiuti che presto arriveranno a Kiev, ma ha anche specificato che: “Tutto questo non basta ancora“. “Ancora una volta, grazie mille per questa decisione su cinque sistemi Patriot aggiuntivi. Aiuteranno ovviamente. Non è abbastanza, non è mai abbastanza” – ha chiarito il numero uno di Kiev, che poi ha tracciato la linea – “Dobbiamo anche andare avanti: fare passi forti con la difesa aerea di diversi tipi, più di uno“.

Nato, Zelensky sui nuovi aiuti militari: il momento dell’azione

Zelensky ha anche fatto il punto sul momento in cui è necessario intervenire, facendo riferimento al mese di novembre, quando negli Usa ci saranno le elezioni. “Non bisogna aspettare novembre o qualsiasi altro mese. È tempo di uscire dall’ombra, di far funzionare le decisioni forti, di agire e di non aspettare” – ha ribadito Zelensky, prima di concludere – “E prima di tutto l’America, i leader americani e il presidente degli Stati Uniti come leader del mondo libero devono essere intransigenti nella difesa della democrazia, inflessibili contro Putin e il suo Paese. Senza compromessi verso ogni possibile terrore”