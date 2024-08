Comandante del naufragio Bayesian, James Cutfield, e il suo equipaggio hanno lasciato l’Italia. Sotto indagine per naufragio e omicidio colposo, hanno preso voli privati e di linea.

A dieci giorni dalla tragedia del Bayesian, tutti i membri dell’equipaggio del veliero affondato la notte del 19 agosto hanno lasciato l’Italia. L’hotel di Santa Flavia, che ospitava i 15 sopravvissuti al naufragio del Bayesian, ora è vuoto.

Naufragio Bayesian: il comandante Cutfield rientra a casa con un aereo privato

Gli ultimi quattro membri dell’equipaggio sono partiti martedì sera con un volo privato diretto in Spagna. A bordo c’erano il comandante James Cutfield con la moglie Cristina, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton, il nostromo del Myanmar Htun Myint Kyaw e il marinaio spagnolo Leo Eppel, il comandante James Cutfield è atterrato a Maiorca, dove vive.

Martedì pomeriggio, Matthew Griffiths, il marinaio di turno la notte del naufragio, ha preso un volo di linea per Nizza. Cutfield, Parker Eaton e Griffiths sono indagati dalla procura di Termini Imerese per naufragio e omicidio colposo plurimo. Non sono state emesse misure cautelari nei loro confronti.

Sempre martedì, il comandante in seconda Tijs Koopmans e l’hostess Sasha Murray hanno lasciato la Sicilia per Dubai con scalo a Fiumicino, mentre le hostess Lehanne Randall e Katja Chicken hanno raggiunto Istanbul con scalo a Roma.

Naufragio Bayesian: il comandante Cutfield abbandona l’Italia con un volo privato

Il comandante Cutfield, molto provato e con stampelle, ha scelto di non rispondere durante l’interrogatorio, come anticipato dai suoi legali, Giovanni Rizzuti e Aldo Mordiglia. Gli indagati sono difesi da legali differenti, segno di posizioni diversificate.

Le accuse includono il mancato rispetto delle misure di sicurezza e la mancata comunicazione tempestiva della tempesta, che avrebbe provocato il naufragio. I pm attribuiscono il disastro a un downburst, un fenomeno meteorologico estremo. Sete persone sono morte intrappolate nelle cabine, mentre quindici sopravvissuti sono stati soccorsi dalla barca olandese Sir Robert Baden Powell. Le autopsie sulle vittime inizieranno sabato al Policlinico di Palermo.