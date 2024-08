Il comandante del Bayesian, James Cutfield, è indagato per naufragio e omicidio plurimo colposi. L’uomo ha ricevuto l’avviso di garanzia dopo l’ultimo interrogatorio.

Naufragio yacht Bayesian: indagato il comandante James Cutfield

Il comandante del Bayesian, James Cutfield, neozelandese di 51 anni, è indagato per naufragio e omicidio plurimo colposi, come riportato dalla Repubblica. L’uomo ha ricevuto l’avviso di garanzia dopo l’ultimo interrogatorio. Il pm vuole accertare le presunte responsabilità del comandante, nella strage in cui hanno perso la vita sette persone. Come indagato, dovrà nominare un perito di parte per le autopsie sui corpi delle vittime. Potrebbero essere indagati anche il vice comandante e l’uomo che is trovava in plancia.

Nella giornata di ieri, domenica 25 agosto, James Cutfield era stato interrogato come persona informata sui fatti da parte della Procura di Termini Imerese, che indaga sul naufragio. Le questioni che il pm ha voluto chiarire riguardano le testimonianze di ospiti e membri dell’equipaggio, anche dopo aver acquisito le immagini del robot subacqueo inviato sul fondale.

Naufragio yacht Bayesian: i dubbi

Tra le domande al comandante c’è stata quella che riguarda i portelloni laterali e la posizione della deriva. Sono questioni fondamentali per l’inchiesta perché la barca era considerata inaffondabile e solo imbarcando tonnellate di acqua poteva inabissarsi da poppa, come dichiarato dagli esperti, come Franco Romani dell’ufficio progetto di Perini Navi. “La mia personale interpretazione è che abbiano lasciato aperto il portellone laterale. Se chiudi tutto, l’acqua non entra: in condizioni estreme, la barca può rollare quanto vuole, ma non va a fondo” ha dichiarato l’esperto.

Un’altra domanda riguarda la posizione dei passeggeri a bordo. Perché su 10 componenti dell’equipaggio solo uno è morto mentre dei 12 passeggeri ne sono morti sei? Il dubbio riguarda la posizione dell’equipaggio, che poteva essere già sul ponte consapevole della bufera senza aver dato l’allarme a chi dormiva nella propria cabina.