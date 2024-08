È stato recuperato il corpo della settima vittima del naufragio dello yacht Bayesian di Palermo: si tratta della figlia dell’imprenditore britannico Mike Lynch. All’appello, rispetto alla lista dei dispersi, mancava solo la diciottenne Hannah Lynch. Sale così a 7 il bilancio ufficiale delle vittime.

Il recupero del corpo di Hannah Lynch

Hannah Lynch non era stata trovata insieme agli altri dispersi, per tale ragione le ricerche sono state estese ad altre parti dello scafo e ai fondali circostanti. Il corpo della giovane diciottenne è stato localizzato in una delle cabine del veliero, intrappolato a 50 metri di profondità.

In questo momento il corpo si trova sulla banchina del molo di Porticello, poi verrà portato in ambulanza in obitorio per il riconoscimento ufficiale.

Prima del corpo di Hannah sono stati recuperati e identificati quelli del padre, del presidente della banca Morgan Stanley International Jonathan Bloomer, di sua moglie Judy Bloomer, dell’avvocato di Clifford Chance Chris Morvillo e di sua moglie Neda Morvillo, oltre a quello del cuoco dello yatch Recaldo Thomas.

Trovata morta la figlia di Mike Lynch

Hannah Lynch era la figlia del magnate inglese Mike Lynch, che aveva organizzato la vacanza sul lussuoso yacht, invitando amici e colleghi. Mike Lynch è morto anch’egli nel naufragio del Bayesian, mentre la madre di Hannah, Angela Bacares, è tra i 15 sopravvissuti, tratti in salvo da una scialuppa di salvataggio dopo l’affondamento.

Hannah Lynch era una giovane promessa, dopo aver terminato gli studi alla prestigiosa Latymer Upper School di Hammersmith si preparava a iniziare una nuova avventura all’Università di Oxford; uno degli istituti più rinomati al mondo.

Le indagini della Procura dopo il naufragio a Palermo

La Procura, guidata da Ambrogio Cartosio, indagata per naufragio, disastro, omicidio plurimo e lesioni colposi, al momento senza indagati.