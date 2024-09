Nella giornata di oggi iniziano le autopsie sui corpi delle sette vittime del Bayesian, naufragato con 22 persone a bordo lo scorso 19 agosto a Palermo.

Naufragio Bayesian: oggi le autopsie sui corpi delle sette vittime

Oggi, lunedì 2 settembre 2024, iniziano le autopsie sui corpi delle sette vittime del Bayesian, il veliero naufragato il 19 agosto davanti alle coste di Palermo, con 22 persone a bordo. I primi a essere esaminati saranno i corpi di Jonathan Bloomer e della moglie Judith Elizabeth, poi quelli di Cristopher Morvillo e della moglie Neda. Subito dopo procederanno con le autopsie sui corpi del magnate inglese Mike Lynch, della figlia diciottenne Hannah e del cuoco di bordo Recaldo Thomas. Le autopsie si svolgono alla presenza dei periti di parte dei tre indagati.

Naufragio Bayesian: le indagini in corso

Gli indagati sono il comandante neozelandese James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffiths, che era di guardia in plancia la notte della tragedia. Nei loro confronti la Procura di Termini Imerese ha ipotizzato i reati di naufragio colposo e omicidio plurimo colposo. I legali della difesa hanno dichiarato che chiederanno una consulenza tecnica per accertare lo stato della nave e capire se fosse presente un guasto e una consulenza meteorologica per capire se si poteva prevedere la tempesta.