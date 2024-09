Nel programma Ballando con le Stelle, ecco come si sono classificati alcuni partecipanti: Anna Lou Castoldi si è distinta sorprendendo tutti e ottenendo un voto di 10. Bianca Guaccero ha dimostrato grande professionalità ricevendo un 9. Sonia Bruganelli, invece, è stata criticata, conseguendo un 6.5.

Nel programma Ballando con le Stelle, ecco come si sono classificati alcuni p...

La prima puntata di Ballando con le Stelle ha visto 13 ballerini brillare in performance memorabili. Alberto Matano ha lodato l'impegno dei partecipanti. Francesco Paolantoni ha aperto il ballo con un charleston, ricevendo un 7. Federica Nargi e Luca Favilla hanno impressionato con la loro salsa, ottenendo un 9. I Cugini di Campagna hanno ricevuto un 6 per la loro bachata. Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen hanno sorpreso con un tango; voto 7. Anna Lou Castoldi ha ricevuto il massimo dei voti, 10, per un cha cha cha. Alan Friedman ha ottenuto un 8 per lo slowfox, Sonia Bruganelli un 6.5 per una bachata. Furkan Palali ha ricevuto un 7-, mentre Nina Zilli un 10 per il quickstep. Luca Barbareschi ha ottenuto un 7.5 per il suo boogie. Federica Pellegrini ha ottenuto un 8 con un jive, mentre Tommaso Marini ha ottenuto un 9 per la samba. Infine, Bianca Guaccero ha concluso la serata con un 9 per la sua samba.

La premiere di Ballando con le Stelle è stata un’esplosione di talento con 13 ballerini che hanno svelato coreografie straordinarie sulla pista. Durante l’intera serata, Alberto Matano ha riconosciuto l’impegno di tutti i partecipanti, che hanno dimostrato una passione sincera per la danza, senza ricorrere a trucchi o stratagemmi.

Ogni partecipante ha dato il suo tocco unico. Anna Lou Castoldi è riuscita a sedurre la giuria, Sonia Bruganelli è finita ripetutamente nel mirino per il suo rapporto con Angelo Madonia, e infine Bianca Guaccero ha subito mostrato il suo grido di battaglia, scalciando con veemenza sulla pista.

Francesco Paolantoni ha inaugurato il ballo: l’umorista di Napoli è stato infatti il primo a sorprendere il pubblico di Ballando con le Stelle. Accompagnato dalla sua partner Anastasia Kuzmina, si è distinto con un charleston distintivo che, sebbene non abbia ricevuto il punteggio più alto dalla giuria, non ha neanche raggiunto il punteggio più basso. Nonostante si sia ripetuto nei suoi movimenti, Paolantoni ha ricevuto un 7 da parte della giuria. Ma è solo l’inizio.

Federica Nargi e il suo insegnante di danza, Luca Favilla, hanno entusiasmato tutti con la loro performance. Nella sua clip di presentazione, l’ex velina di Striscia la Notizia ammise la sua ansia e l’autopressione, tuttavia, desiderava ardentemente eccellere. Luca ha saputo portare fuori il meglio di Federica, come evidenziato dalla sua performance di salsa di alta qualità. Ha guadagnato un voto di 9 per il suo talento. Il commento che ha apprezzato di più? Quello di Ivan Zazzaroni: “Sei soprattutto brava, non solo bella”.

I Cugini di Campagna erano molto attesi in questa prima puntata di Ballando con le Stelle. Tuttavia, si chiedevano tutti: “Come gestiranno la danza in quattro?”. Rebecca Gabrielli, la loro insegnante, è stata metallica, ideando una coreografia nella quale cambiava più volte partner. Nonostante il famoso gruppo abbia presentato una bachata, ha deluso un po’ perché solo uno dei quattro ha veramente ballato. Hanno ottenuto un 6 per il loro carisma.

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, la sua insegnante di danza, hanno sorpreso tutti con un tango non convenzionale. Apparso davanti alla giuria con molta determinazione, il presentatore ha persino affermato: “Non sono qui solo per partecipare, voglio vincere e credo che potremmo farcela”. Decisamente, non si poteva essere più determinati. Hanno ricevuto un 7.

Anna Lou Castoldi e il suo partner di ballo, Nikita Perotti, hanno stupito giuria e spettatori durante la loro prima apparizione a Ballando con le Stelle. Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, ha sottolineato nel video introduttivo di non voler essere etichettata, ma solo essere sé stessa. La sua performance per un cha cha cha non convenzionale è stata molto gradita dalla giuria, con Selvaggia Lucarelli che ha commentato: «Mi sembri l’unica normale del cast e la unica della tua famiglia che mi sta simpatica», aggiungendo scherzosamente che anche Asia Argento le piace. Castoldi ha ricevuto il voto massimo di 10.

Altro partecipante, Alan Friedman, ha raccolto complimenti generali per la sua esibizione dello slowfox con la professionista Giada Lini. Nonostante la sua fama e la sua carriera ricca di esperienze globali, nessuno si aspettava che Friedman brillasse tanto in pista come ballerino. Carolyn Smith, membro della giuria, ha elogiato la sua tecnica, affermando che aveva eseguito passi che nemmeno i professionisti fanno. A Friedman è stato assegnato un ottimo punteggio di 8.

Sonia Bruganelli ha ricevuto un 6.5 per la sua esibizione di bachata con Carlo Aloia. Anche se il ballare era carico di sensualità, la scrittrice televisiva sembrava un po’ riluttante a immergersi completamente nell’emozione della danza. Questo è comprensibile, dato che era la sua prima esperienza in un concorso del genere, come ha spiegato durante la sua presentazione. Tuttavia, il suo_voto non riflette solo la sua performance di danza, ma anche l’eccessiva attenzione alla sua relazione con Angelo Madonia, che è stata menzionata molte volte.

Furkan Palali, l’attore turco di “Terra Amara”, ha già conquistato molti cuori e ha impressionato non solo Rossella Erra, che ha pronunciato una frase in turco e ha ricevuto un suo abbraccio, ma anche Selvaggia Lucarelli, che ha commentato: “È molto bello e dobbiamo ammetterlo”. Nonostante una performance di tango molto seducente con Erica Martinelli, c’è ancora molto spazio per il miglioramento. Il suo voto è 7-.

Infine, Nina Zilli ha ricevuto un 10 per la sua esibizione con Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle. Nonostante la sua preoccupazione iniziale di dimenticare la coreografia o di non riuscire a ballare bene, si è dimostrata una delle migliori. Hanno eseguito un quickstep e i giudici hanno trovato pochi difetti nella loro performance.

La performance di boogie dell’attore Luca Barbareschi al fianco della sua partner di ballo, Alessandra Tripoli, è stata molto apprezzata dal pubblico e dalla giuria, raggiungendo un punteggio di 7.5. L’interprete ha evidenziato un forte impegno e passione, emozionandosi alla fine dell’esibizione. Ci sono aspetti che possono essere migliorati, ma il suo lavoro è già molto buono.

Federica Pellegrini, ex nuotatrice e legend del mondo dello sport, ha stupito tutti con la sua performance di jive con il maestro Angelo Madonia. Nonostante evidenzi aspetti da migliorare, la sua esibizione, caratterizzata da un sorriso radioso e da un notevole impegno, è stata considerata positivamente, ottenendo un 8 come punteggio. Federica, nonostante l’altezza e la mancanza di esperienza pregressa nel ballo, ha dimostrato di essere pronta per il prossimo round.

Il campione olimpico Tommaso Marini, insieme a Sophia Berto, ha ricevuto lodi per la loro samba, ottenendo un 9, uno dei voti più alti della serata. La giuria ha molto apprezzato il loro modo di approcciare la danza senza prendersi troppo sul serio, svolgendo un lavoro brillante e mostrando un’ottima intesa sul palco.

Bianca Guaccero era una partecipante molto attesa a Ballando con le Stelle, desiderosa di fare la sua comparsa sul palco. Alla fine, la sua performance con Giovanni Pernice è stata l’ultima, ma l’attesa è stata ampiamente ripagata: la loro samba estremamente tecnica e quasi senza imperfezioni ha stregato il pubblico, ottenendo vittoria e 30 punti bonus da portare con sé sabato successivo. Il voto finale è stato 9, non 10, perché Bianca e Giovanni durante la danza non hanno trasmesso intense emozioni, tuttavia, ci sarà sicuramente l’occasione per farlo in futuro.