I due neonati rinvenuti sepolti nella villetta a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, ora hanno un’identità. L’ex fidanzato di Chiara Petrolini si è recato ieri mattina di sua iniziativa negli uffici comunali per ufficializzare sia l’atto di nascita che quello di morte dei due piccoli. La notizia è stata riportata da La Gazzetta di Parma.

Neonati sepolti in giardino, l’ex fidanzato di Chiara Petrolini li registra all’anagrafe

Stando a quanto riportato dal quotidiano locale, il ragazzo ha deciso di attribuire i nomi Domenico Matteo al neonato nato a maggio 2023 e Angelo Federico al piccolo venuto alla luce nell’agosto 2024.

La scorsa estate, il giovane è stato chiamato dai carabinieri di Traversetolo per essere ascoltato come testimone nell’ambito dell’indagine. È emerso chiaramente, durante le verifiche, che il ragazzo non era a conoscenza dei fatti. Ulteriori approfondimenti hanno poi confermato la sua paternità e permesso di determinare con precisione le date di nascita dei due piccoli.

I due neonati sepolti in giardino

Domenico Matteo è il nome assegnato al fratellino maggiore, nato a maggio 2023 e ritrovato per ultimo. I suoi resti sono stati scoperti lo scorso 7 settembre. Il secondo bambino, Angelo Federico, venuto al mondo ad agosto 2024, è stato invece ritrovato per primo. Il corpicino è stato scoperto il 9 agosto, nel giardino della casa di famiglia di Chiara, dalla nonna che viveva nella villetta mentre la 21enne e i suoi genitori si trovavano in viaggio a New York.

Chiara Petrolini, accusata di duplice omicidio e occultamento di cadavere, ha sempre sostenuto che il primo bambino, nato a maggio 2023, fosse stato trovato privo di segni vitali dopo un tentativo di rianimazione, prima di essere sepolto nel giardino. Il secondo, nato nell’agosto dell’anno successivo, avrebbe avuto gli occhi aperti, ma senza emettere alcun suono.