In attesa che la Corte di Cassazione si pronunci sulla conferma o sull’annullamento della misura di custodia cautelare in carcere decisa dal Tribunale del Riesame, Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso e sepolto nel giardino della villetta a Vignale di Traversetolo i due neonati partoriti a maggio 2023 e agosto 2024, sarebbe tornata a vivere nella stessa abitazione. La notizia è riportata dalla Gazzetta di Parma.

Chiara Petrolini torna a vivere nella villetta a Traversetolo

Attualmente agli arresti domiciliari, Chiara Petrolini sarebbe tornata a vivere nell’abitazione di famiglia, dopo il dissequestro avvenuto nei primi giorni di dicembre. La notizia è stata confermata all’Adnkronos da alcuni residenti.

Il 20 settembre, il Gip del tribunale di Parma ha deciso per gli arresti domiciliari, ritenendo questa misura adeguata a prevenire il rischio di reiterazione del reato. La Procura, tuttavia, ha impugnato la decisione, sostenendo che la gravità del caso richiedesse la custodia in carcere di Petrolini. Il 17 ottobre, il Tribunale del Riesame di Bologna ha accolto l’appello della Procura, ordinando il trasferimento di Chiara in carcere.

L’avvocato difensore, Nicola Tria, ha però presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il carcere non rappresenti una misura proporzionata per la giovane. In attesa della decisione della Cassazione, l’applicazione della custodia cautelare in carcere resta sospesa.

Chiara Petrolini torna a vivere nella villetta a Traversetolo: le accuse

Chiara Petrolini è accusata di aver ucciso i due neonati che avrebbe partorito in segreto, senza rivelare a nessuno le gravidanze, e successivamente di averli sepolti nel giardino della casa di famiglia in provincia di Parma, dove ora è tornata a vivere con i genitori. La vicenda era emersa lo scorso 9 agosto, quando la nonna della giovane aveva scoperto il corpo di un neonato, portato alla luce dai cani di famiglia che avevano scavato nel giardino della proprietà.