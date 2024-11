Netanyahu licenzia il ministro della Difesa Yoav Gallant

Gerusalemme, 5 nov. (askanews) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha rimosso il ministro della Difesa, Yoav Gallant, che sarà sostituito da Israel Katz, fino ad oggi ministro degli Esteri.

“La crisi di fiducia tra me e il ministro della Difesa è diventata pubblica -a detto Netanyahu in una dichiarazione in video – e questa rottura impedisce di gestire correttamente la campagna militare. Non sono solo io a dirlo: la maggior parte dei ministri e dei membri del governo, quasi tutti, condividono la sensazione che non si possa continuare in questo modo. Alla luce di ciò, oggi ho deciso di porre fine al mandato del ministro della Difesa”.

Gallant sarà sostituito da Katz, mentre al ministero degli Esteri arriverà il ministro senza portafoglio Gideon Saar, entrato nel governo alla fine di settembre. L’ex esponente del Likud, leader del partito Nuova Speranza, aveva fatto sapere pochi giorni prima di aver rifiutato l’incarico di ministro della Difesa che gli era stato offerto da Netanyahu.