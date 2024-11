Le previsioni meteo per le prossime ore indicano un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche in Italia: al Nord nevicate in abbassamento di quota, mentre al Centro-Sud si prevedono venti fino a burrasca forte.

Le previsioni meteo in Italia: nuova allerta della Protezione Civile

Ore caratterizzate da fortissime raffiche di vento, pioggia e nevicate anche a bassa quota, con un brusco calo delle temperature. La Protezione Civile emette una nuova allerta in 9 Regioni: il maltempo si estenderà dalla serata verso il Sud e il medio Adriatico.

L’avviso meteo, valido dalla serata di oggi, giovedì 21 novembre, prevede venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, soprattutto lungo i settori costieri e appenninici.

Alla luce dei fenomeni in atto e previsti, per domani, venerdì 22 novembre, è stata emessa allerta gialla per Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Puglia, Calabria e per l’intero territorio di Molise e Campania.

Le previsioni meteo in Italia: gli ultimi aggiornamenti

Una nuova perturbazione porterà nelle prossime 48 ore intenso maltempo su tutta Italia, con forti precipitazioni da nord a sud, venti molto forti e nevicate fino a bassa quota sulle Alpi. Tuttavia, nel weekend è previsto un rapido miglioramento, con il ritorno del sole e un graduale rialzo delle temperature.

Nelle ultime ore, è arrivata la prima nevicata stagionale ad Aosta: sono attesi circa 30 centimetri di neve.

Nel frattempo, la Protezione Civile della Toscana ha prorogato l’allerta arancione per mareggiate e vento forte fino alle ore 10 di domani, venerdì 22 novembre, sulla costa centrale e l’Arcipelago, e per vento forte sulla Valle del Reno e l’Alto Mugello. Allerta gialla per il resto della regione.

Infine, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto, per la giornata di domani venerdì 22 novembre, la chiusura delle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado.