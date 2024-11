In base alle previsioni meteo, il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni interessate, ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di oggi, mercoledì 20 novembre. Forte maltempo e abbassamento delle temperature in molte zone italiane.

Mercoledì difficile con un’ondata di maltempo: le Regioni coinvolte

L’avviso meteo della Protezione Civile prevede venti di burrasca provenienti da ovest che interesseranno Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.

A partire da domani mattina, invece, i fenomeni si estenderanno anche a Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. L’avviso prevede precipitazioni diffuse, anche sotto forma di rovesci o temporali, su Campania, Basilicata e Calabria.

I fenomeni saranno caratterizzati da piogge intense, frequenti fulmini e forti raffiche di vento, in particolare sulla provincia di Bolzano, Valle d’Aosta e Piemonte, per poi arrivare anche in Liguria.

La Protezione Civile e Nue 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla per vento con validità dalle prime ore di mercoledì e per le successive 24 ore. Allerta arancione per mareggiate e vento forte anche sulla costa della Toscana e su Valle del Reno e Alto Mugello.

A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria, che prevede mareggiate intense per la giornata di oggi, invece, è stata attivata l’ordinanza n. 9 del 18 gennaio 2017, che prevede misure di sicurezza per tutelare la pubblica incolumità. In particolare, è disposta la chiusura degli accessi pubblici al mare e alle scogliere del territorio comunale per tutta la giornata di mercoledì 20 novembre.

Mercoledì difficile con un’ondata di maltempo: calo delle temperature

Vento, mareggiate, freddo e neve: una burrasca artica si abbatte sull’Italia, con l’arrivo di gelate nei prossimi giorni. Da domani, giovedì 21 novembre, secondo gli esperti ci sarà un crollo delle temperature anche di 10-12°C. Tra venerdì e sabato le minime scenderanno fino a -5°C in Pianura Padana e fino a -1°C sulle pianure del Centro. Al Sud, invece, passeremo dalle attuali massime di 22-24°C a valori intorno ai 13-16°C.