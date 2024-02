New York fa causa ai social media: “Danneggiano salute mentale giovani”

La città di New York ha fatto causa a TikTok, Facebook e YouTube per potenziali danni causati alla salute mentale di bambini e ragazzi

Le piattaforme, secondo la città, il distretto scolastico e le istituzioni sanitarie della Grande Mela, avrebbero consapevolmente progettato e commercializzato i loro servizi per “attrarre, catturare e creare dipendenza nei giovani”. L’iniziativa richiama una causa simile avviata in California nel 2022.

Il sindaco di New York, Eric Adams, aveva anticipato la querela a fine gennaio, sottolineando come negli ultimi dieci anni il mondo online abbia esposto i giovani a contenuti dannosi, contribuendo alla crisi nazionale della salute mentale giovanile. Oltre alla città, il distretto scolastico e le istituzioni sanitarie si uniscono alla causa, affermando che le società proprietarie delle piattaforme hanno progettato e promosso i loro servizi per generare dipendenza, con una supervisione minima da parte dei genitori.

New York fa causa ai social media: la crescente preoccupazione per i giovani

La causa evidenzia la crescente preoccupazione per l’impatto psicologico delle piattaforme social sui giovani e sottolinea la necessità di un maggiore controllo e regolamentazione in questo settore. La denuncia costituisce una delle prime azioni legali contro i rischi per la salute mentale derivanti dall’uso intensivo dei social media, sollecitando un’azione più decisa da parte delle autorità e delle aziende coinvolte.