Nicolò Fraticelli, un tiktoker romano di 21 anni, si è suicidato nei giorni scorsi. Il giovane aveva condiviso sui social la sua lotta contro un periodo di profonda sofferenza personale.

Nicolò Fraticelli stava vivendo un momento di profonda sofferenza personale e aveva affrontato su TikTok il complesso tema della solitudine e del non sentirsi realizzato, ma il suo grido di aiuto è rimasto inascoltato.

“Sono una persona sola e triste, che in questo momento della sua vita sta soffrendo molto. Mi sento completamente trasandato. Io non so più chi sono, forse non l’ho mai saputo”.