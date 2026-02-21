Niscemi: Provenzano, 'da Governo solo annunci, serve subito dl ad hoc'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – "Dal Governo sull'emergenza in Sicilia continuano ad arrivare solo annunci. Oggi Tajani parla di un nuovo decreto ma non dice nulla sui tempi, men che meno sulle misure necessarie e sulle risorse, buio fitto sulla governance. Davvero mi pare che sfugga la dimensione del problema". Così in una nota Peppe Provenzano, membro delle segreteria nazionale del Pd.

"Niscemi ha bisogno di una trattazione specifica, con un suo decreto, in cui si attivino le elevatissime competenze necessarie. Davvero, dopo aver cercato di scaricare sui sindaci le responsabilità, si pensa di affidare l'emergenza a Schifani che già aveva le competenze commissariali? A una Regione che proprio sul dissesto idrogeologico è stata drammaticamente inadempiente? Non scherziamo. La Protezione civile ha spiegato che si tratta della frana più grande d'Europa, superiore in entità persino a quella del Vajont. Ci sono ancora 1.500 sfollati, un pezzo di paese da ricostruire, famiglie e imprese disperate. Quanto devono aspettare?".