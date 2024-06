Nola, 20enne accoltellato al petto: ricoverato in gravi condizioni

Il 20enne, nella notte, poco prima dell'una, è stato accoltellato al petto: in prognosi riservata e in pericolo di vita

Il giovane accoltellato a Nola è un 20enne incensurato di Tufino: il ragazzo è stato colpito con un fendente al petto. Trasportato prima all’ospedale di Nola, poi trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Accoltellamento per il giovane di 20 anni

Ore di preoccupazione per il ragazzo che ha riportato delle ferite molto gravi dopo l’aggressione di questa notte, 10 giugno.

Un colpo al torace, verosimilmente con un coltello: sono in corso le indagini dei militari della locale stazione e del Nucleo Operativo Radiomobile di Nola, intervenuti in via Padre Francesco Palliola dopo la segnalazione del ferito. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e identificare chi ha inferto il colpo.

Ricovero immediato per il giovane accoltellato

Secondo quanto ricostruito dopo le prime ore dall’aggressione, l’episodio sarebbe accaduto questa notte in via Padre Francesco Palliola, a poche centinaia di metri dall’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Non è, al momento, chiaro né il motivo né l’autore del gesto.

Saranno ore decisive sia per la salute del giovane, in cura agli operatori sanitari dell’Ospedale del Mare, dove si trova ora ricoverato, che per le indagini delle forze dell’ordine.