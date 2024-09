Non sto combattendo con Conte o Grillo.

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, prima dell'inizio della Marcia di Assisi, ha dichiarato ai giornalisti di non essere in conflitto con nessuno, rispondendo ad una domanda riguardante un possibile riappacificamento con Grillo.

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha risposto alle domande dei giornalisti prima dell’inizio della Marcia di Assisi che parte da Santa Maria degli Angeli per concludersi nella piazza del Comune. Alla domanda se avrebbe fatto pace con Grillo, dopo la Marcia della pace di oggi, ha risposto: “Come ho già precedentemente affermato, non sono in conflitto con nessuno”.