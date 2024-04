Noodles istantanei richiamati dal mercato, rischi per la salute

Noodles istantanei: ritirato un lotto dal mercato per rischio allergeni

Il Ministero della Salute ha emesso un importante avviso riguardante un lotto di Noodles istantanei, commercializzati con il marchio Maestro Kong e provenienti dalla Cina. L’avviso è stato pubblicato oggi, martedì 2 aprile, sul portale web dedicato agli Avvisi di Sicurezza e ai Richiami di Prodotti Alimentari.

Noodles istantanei, richiamo per allergeni

La ragione di questa segnalazione è la scoperta di un allergene non dichiarato sull’etichetta del prodotto, il che rappresenta un potenziale rischio per i consumatori, specialmente per coloro che soffrono di allergie alimentari.

Si consiglia vivamente ai consumatori di verificare attentamente l’etichetta dei Noodles istantanei a marchio Maestro Kong e di astenersi dal consumare il prodotto se appartiene al lotto indicato dal Ministero della Salute. È fondamentale fare attenzione a eventuali allergeni non dichiarati al fine di evitare possibili reazioni avverse.

L’avviso di richiamo

Il richiamo dei Noodles istantanei pubblicato dal Ministero della Salute non specifica il produttore o lo stabilimento di produzione del prodotto. Tuttavia, viene indicato che il prodotto è importato in Italia dalla società Cm Foodmarket Srl con sede a Milano, e che vengono venduti in confezioni da 117 grammi ciascuna.

Il numero del lotto richiamato

Il richiamo riguarda esclusivamente le confezioni di Noodles istantanei contrassegnate con il numero di lotto 231012 120917 e con data di scadenza fissata all’11 aprile 2024. Questi Noodles sono venduti con imballaggi che presentano caratteri cinesi, ma sono dotati di un’etichetta adesiva sul retro con gli ingredienti riportati in italiano. Queste confezioni, nonostante la presenza dell’etichetta in italiano, sono soggette a rischio a causa della scoperta di un allergene non dichiarato. Pertanto, è essenziale astenersi dal consumare il prodotto e procedere al suo ritiro immediato seguendo le istruzioni fornite dal Ministero della Salute.