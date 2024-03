La circolare del Ministero della Salute: l'incremento delle misure di sicurezza e l'innalzamento dell'allerta per la Dengue

Il ministero della Salute ha pubblicato una nuova circolare che riguarda la Dengue, invitando le regioni a potenziare la sorveglianza contro la febbre che, nata in Brasile, si sta diffondendo in tanti luogji del mondo.

Emergenza Dengue, la circolare del Ministero della Salute

La circolare del ministero parla delle misure di sicurezza contro la Dengue. Articolando la predisposizione, previa programmazione, di misure locali di monitoraggio e di contrasto dei vettori; l’individuazione di tutti i potenziali siti a rischio di introduzione di nuove specie di zanzare invasive. A questo si aggiunge il provvedere alle attività per una corretta comunicazione che aumentino la consapevolezza del rischio Dengue in ambito pubblico. Sarà anche importante potenziare la sorveglianza dei casi umani di febbre.

Emergenza Dengue: la bonifica ambientale

Non va poi dimenticata la bonifica ambientale, elemento cardine per limitare i siti di proliferazione e di riparo per le zanzare. “Si dovranno individuare tutti i potenziali siti a rischio di introduzione di nuove specie di zanzare invasive, quali Aedes aegypti, e predisporre tutte le misure di sorveglianza e controllo atte a prevenire e contrastare il possibile ingresso e successiva diffusione di questi potenziali vettori di arbovirosi” – si legge ancora nella circolare.