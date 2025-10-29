Nordcorea: Trump, 'non vedrò Kim, non abbiamo trovato momento giusto per meeting'

Nordcorea: Trump, 'non vedrò Kim, non abbiamo trovato momento giu...

Seul, 29 ott. (Adnkronos/Afp) – "Non abbiamo trovato il momento giusto per un incontro". Donald Trump ha dichiarato di non essere riuscito a organizzare un meeting con il leader nordcoreano Kim Jong Un durante la visita del presidente degli Stati Uniti nella Corea del Sud, aggiungendo che cercherà di "appianare" le tensioni tra la Corea del Nord e la Corea del Sud durante il vertice con il presidente di Seul Lee Jae Myung.

