Elon Musk ha recentemente annunciato una modifica significativa sulla piattaforma X, che permette agli utenti bloccati di accedere ai post pubblici di coloro che li hanno oscurati.

Novità su X: interessanti novità per gli utenti dalla piattaforma di Elon Musk

Questa novità, introdotta per promuovere la trasparenza e facilitare l’identificazione di contenuti negativi, ha suscitato un acceso dibattito tra gli utenti. Musk ha spiegato che l’obiettivo della modifica è favorire un ambiente in cui gli utenti possano segnalare comportamenti inappropriati. Tuttavia, molti utenti esprimono preoccupazioni riguardo al potenziale abuso di questa funzione, temendo che possa esporli a molestie, stalking e altri comportamenti indesiderati. In precedenza, quando un utente bloccava un altro, quest’ultimo non aveva accesso ai suoi post. Ora, sebbene gli utenti bloccati possano vedere i contenuti pubblici, non possono interagire con essi.

Novità su X: gli utenti bloccati ringraziano Musk

Questa modifica non è una novità assoluta, in quanto Musk aveva già proposto l’idea ad agosto 2023. Nonostante le critiche, il proprietario di X non sembra percepire rischi nel nuovo approccio, affermando che impedire agli utenti di vedere i contenuti “non ha senso”. Inoltre, si segnala che gli utenti bloccati possono aggirare il blocco creando un altro account per visualizzare i contenuti pubblici. Questo aspetto ha sollevato ulteriori interrogativi sulla protezione degli utenti e sull’efficacia delle misure di sicurezza sulla piattaforma.