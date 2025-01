Nucleare: Calenda, 'depositate firme per legge popolare, basta ideologia serve politica'

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Depositiamo la raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare sul ritorno al nucleare, che ha avuto il 50% in più firme necessarie, 73mila circa. Moltissime vengono dai giovani". Lo annunciato Carlo Calenda alla Camera. "Non c'è ...

Roma, 14 gen (Adnkronos) – "Depositiamo la raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare sul ritorno al nucleare, che ha avuto il 50% in più firme necessarie, 73mila circa. Moltissime vengono dai giovani". Lo annunciato Carlo Calenda alla Camera.

"Non c'è una discussione scientifica sul nucleare ma ideologica, se non facciamo qualcosa, per un Paese manufatturiero come l'Italia, se non lavoriamo sul costo dell'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti, ci troveremo senza manifattura -ha spiegato il leader di Azione-. Non c'è tempo da perdere, ma il governo che fa? Non si capisce, dicono tutto e il contrario di tutto".

"Noi pensiamo -ha proseguito Calenda- che il governo debba prendere 6 mesi, come fece il governo di Forza Italia, per far partire subito gli investimenti nel nucleare. Non si può lasciare tutto alla discussione politica sul sesso degli angeli, se il governo non prende questa strada non avremo più una industria manufatturiera. Serve la forza politica per decidere".