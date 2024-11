Non sono state ore facili per soccorritori e vigili del fuoco della provincia di Nuoro, intervenuti in forze a seguito di uno spaventoso maxi incidente stradale verificatosi nella prima serata di sabato sulla Strada Statale 131. Ben sei veicoli, un camper, due motociclette e tre auto, sono rimasti coinvolti nel grave sinistro con un bilancio di undici persone ferite.

Maxi incidente stradale, sei mezzi coinvilti: undici persone ferite

Lo schianto si è verificato, la dinamica è ancora tutta da chiarire, all’altezza del km 75 sulla carreggiata in direzione Nuoro nel territorio del comune di Galtellì: i sei veicoli, un camper furgonato, due moticiclette e tre automobili si sono tra loro scontrati generando una carambola impazzita che ha complessivamente coinvolto undici persone. Tra i coinvolti anche una famiglia al completo che stava viaggiando con a bordo due minori.

Sono stati altri automobilisti che hanno assistito increduli all’incidente a lanciare l’allarme e la macchina dei soccorsi si è attivata nell’immediato con l’intervento di due ambulanze con a bordo il personale medico del 118 ed una squadra dei vigili del fuoco di Siniscola che si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. In aggiunta è arrivata anche una squadra di operai dell’Anas che hanno lavorato per ripristinare la viabilità mentre la polizia stradale ha effettuato tutti i rilievi del caso.

Tra gli undici feriti i più seri sono due motociclisti: sono stati riscontrati traumi estesi in varie parti del corpo. Trasportati in ospedale è stato disposto il ricovero: non versano in gravi condizioni. É invece svenuto per lo spavento uno dei due minori a bordo dell’auto con mamma e papà ed è stato trasportato al nosocomio per tutti gli accertamenti.