Scontro mortale tra due auto in via Tiburtina a Roma: una giovane studentessa ha perso la vita, in fin di vita un altro ragazzo

Il gravissimo incidente si è verificato intorno alle 2 della notte sul ponte della via Tiburtina a Roma, all’altezza di Portonaccio, dove sono rimaste coinvolte due automobili.

Incidente mortale nella notte a Roma

Tragico indicente mortale nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre, in via Tiburtina a Roma. Due auto, una Opel Mokka su cui viaggiavano sei studenti universitari e una Fiat 500 con a bordo tre passeggeri, si sono scontrate per cause ancora al vaglio degli inquirenti.

L’Opel, dopo l’urto, sarebbe finita contro il guardrail di cemento, sbalzando la studentessa che si trovava sui sedili anteriori fuori dall’abitacolo, dove avrebbe perso la vita sul colpo. Un altro ragazzo, che viaggiava con lei, si troverebbe in fin di vita. Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato al policlinico Tor Vergata.

Non risulterebbero gravi le condizioni dei tre passeggeri della Fiat 500, tutti studenti, coinvolti nel tamponamento.

Incidente mortale nella notte a Roma: le indagini

Al volante dell’Opel c’era un’altra giovane di 22 anni, sottoposta, insieme al conducente dell’altra auto, agli esami di routine per verificare la presenza di alcol o sostanze stupefacenti.

Sul posto, impegnati nei rilievi, gli agenti della Polizia Locale che hanno chiuso temporaneamente la strada per i necessari soccorsi e rilievi.

Il cordoglio dopo l’incidente mortale a Roma

In una nota, il Segretario Romano del SULPL, Marco Milani, ha espresso profondo cordoglio per la giovane vita spezzata sulle strade della Capitale:

“Esprimiamo vicinanza alla famiglia della vittima e apprezziamo gli sforzi del Comando Generale per garantire la sicurezza degli agenti durante i rilievi. Tuttavia, le strade romane continuano a mietere vittime e devono essere considerate luoghi di lavoro ad alto rischio”.

Milani ha sottolineato la necessità di rafforzare i controlli, migliorare la sicurezza stradale e colmare il vuoto organico che affligge la Polizia Locale. Secondo quanto dichiarato, gli sforzi finora compiuti, dalle campagne di sensibilizzazione alla presenza di agenti sulle strade con autovelox ed etilometri, non sarebbero stati sufficienti. Il rappresentante ha, inoltre, evidenziato la carenza di 2.500 unità nel corpo di polizia cittadino.