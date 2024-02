Nuoto: Mondiali, Francesca Fangio fuori in semifinale nei 200 rana

Doha, 15 feb. - (Adnkronos) - Francesca Fangio esce di scena in semifinale ai campionati del mondo di Doha. L'azzurra realizza il decimo crono in 2'26"39 e resta fuori dalla otto finaliste. La più veloce è l'olandese Tes Schouten in 2'21"50. ...