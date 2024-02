Nuoto: Mondiali, Martinenghi e Cerasuolo in finale nei 50 rana

Doha, 13 feb. – (Adnkronos) – Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo centrano la finale dei 50 rana ai campionati del mondo di Doha. Il 24enne lombardo realizza il secondo miglior tempo delle semifinali in 26"65, il ventenne romagnolo il quinto in 26"98. Il più veloce è l'australiano Sam Williamson in 26"41