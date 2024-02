Nuoto: Mondiali, Pilato bronzo nei 50 rana donne

Doha, 18 feb. (Adnkronos) - Altra medagli azzurra ai mondiali di nuoto di Doha. La conquista Benedetta Pilato, bronzo nei 50 rana donne. Quarto podio iridato per lei, unica a riuscirci in questa disciplina nella storia azzurra. La giovane tarantina ha chiuso la finale in 30.01 alle spalle dell'...