Nuoto: Mondiali, Quadarella oro negli 800 sl

Doha, 17 feb. (Adnkronos) – Una straordinaria Simona Quadarella vince la medaglia d'oro negli 800 metri stile libero e dopo 51 anni l'Italia sale sul gradino più alto del podio in questa disciplina. Doppietta d'oro straordinaria nel mezzofondo azzurro per una storica Quadarella che si qualifica anche per i Giochi di Parigi 2024 sia nei 1500 che negli 800, con il tempo di 8.17.44 davanti alla tedesca Isabel Gose, argento a 8.17.53 al fotofinish. Bronzo per la neozelandese Erika Fairweather.