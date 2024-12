Presentazione della nuova giunta regionale

La Regione Umbria ha ufficialmente presentato la sua nuova giunta, guidata dalla presidente Stefania Proietti. L’annuncio è stato fatto tramite una nota stampa, che ha anticipato i nomi e le deleghe dei membri dell’esecutivo. La conferenza stampa si terrà mercoledì alle , dove la presidente Proietti fornirà ulteriori dettagli sulle linee programmatiche della giunta.

Composizione della giunta e deleghe

La nuova giunta è composta da un mix di rappresentanti del centrosinistra e di movimenti civici. Tra i membri, spiccano tre assessori del Partito Democratico (Pd), uno del Movimento 5 Stelle (M5s) e un altro di Alleanza Verde e Sinistra (Avs). La presidente Proietti avrà la delega alla sanità, un tema cruciale per la regione, specialmente in un periodo post-pandemia. Il vicepresidente della giunta sarà Tommaso Bori, segretario umbro del Pd, che avrà un ruolo fondamentale nella gestione delle politiche regionali.

Le figure chiave della giunta

Oltre a Proietti e Bori, la giunta vedrà la presenza di Simona Meloni, capogruppo regionale uscente, e Francesco De Rebotti, ex sindaco di Narni. Queste nomine rappresentano un tentativo di garantire una continuità politica e una forte rappresentanza del territorio. Per il Movimento 5 Stelle, entrerà in giunta Thomas De Luca, coordinatore umbro del partito, che avrà la responsabilità delle politiche ambientali, un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico.

Questa nuova giunta si presenta come un’opportunità per affrontare le sfide che la Regione Umbria deve affrontare, dalla sanità all’ambiente, passando per lo sviluppo economico e sociale. La presidente Proietti ha già annunciato che il suo obiettivo sarà quello di lavorare in sinergia con tutti i membri della giunta per garantire un futuro migliore per i cittadini umbri.