Tra le principali novità, spiccano sanzioni più severe per chi guida distratto dal cellulare, in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Le multe possono arrivare fino a 6.000 euro e la patente sarà sospesa immediatamente, con tempi più lunghi in caso di recidiva o incidenti.

Nuovo Codice della Strada 2024: le multe che non ti aspetti

Monopattini e veicoli “fragili”: obbligo di targa, casco e assicurazione per i monopattini, che non potranno uscire dai centri urbani. Le biciclette saranno protette da regole più stringenti, come l’obbligo di distanza minima di 1,5 metri durante i sorpassi.

Neopatentati: aumentano le restrizioni. I conducenti sotto i 21 anni sorpresi in stato di ebbrezza non potranno conseguire la patente prima dei 24 anni. Inoltre, si estende a tre anni il divieto di guida di veicoli potenti.

Distrazioni alla guida: chi usa il cellulare rischia multe fino a 1.400 euro e la sospensione della patente per 15 giorni, che raddoppia se si causa un incidente.

Velocità e ZTL: tolleranza zero per chi supera i limiti, con multe fino a 3.300 euro e sospensioni fino a un anno. Le nuove Zone 30 saranno soggette al parere dei prefetti, mentre per le ZTL ci sarà un’unica sanzione al giorno per violazioni registrate nello stesso luogo.

Questa riforma, fortemente voluta dal governo, punta a ridurre le tragedie sulle strade italiane, migliorando prevenzione ed educazione stradale.