Il lotto, prodotto in Spagna ma venduto in Italia, non conteneva la lista degli ingredienti scritta in italiano

Un lotto di Nutella Ice Cream, gelato prodotto dalla Ferrero, è stato ritirato dal supermercato.

Perché è stato ritirato il Nutella Ice Cream?

Il richiamo di un lotto prodotto in Spagna, ma venduto in Italia, è stato deciso dalla stessa Ferrero. Questo è accaduto perché manca la lista degli ingredienti scritta in italiano.

Il prodotto ha il numero di lotto L074E32B00 con scadenza 05/09/2025. Lo stabilimento di produzione si trova in Calle de la antigua Avidesa 1, ad Alzira, Valencia, Spagna.

Ferrero informa che si tratta di un lotto venduto prevalentemente in Campania e che la lista completa degli ingredienti in italiano è disponibile sul loro sito oppure contattando il numero verde 800 909690.

L’uscita di Nutella Ice Cream

Nutella quest’anno compie 60 anni e, per festeggiare lo storico traguardo, Ferrero ha deciso di realizzare una versione della crema spalmabile in formato gelato. Non si tratta infatti di un gelato al gusto di Nutella, ma di un gelato alla nocciola, arricchito da strati di vera Nutella, il primo già in superficie. La confezione è in cartone riciclabile e l’intero barattolo pesa 230 grammi.