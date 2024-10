Obama: per Trump il 6 gennaio fu un "giorno d'amore", come Woodstock

Charlotte (North Carolina), 26 ott. (askanews) – Barack Obama di nuovo in campo per Kamala Harris in vista delle elezioni presidenziali americane del 5 novembre: l’ex presidente democratico ha infiammato il pubblico in un comizio a Charlotte, nello stato del “vecchio Sud” della North Carolina, mettendo in guardia sui rischi di un eventuale ritorno di Donald Trump al potere: “Ha definito il 6 gennaio un “giorno d’amore”, come se fosse Woodstock o Coachella. E se tuo nonno si comportasse così, saresti preoccupato. Chiameresti tuo fratello o tuo cugino e gli diresti: ‘Ehi, hai notato che il nonno si comporta in modo un po’ strano?’. Ma lui agisce, il suo comportamento è diventato così comune che la gente non lo prende più sul serio.”

“L’altro giorno, il generale John Kelly, ex capo di gabinetto di Donald Trump, ha detto che Trump gli ha detto che voleva che i suoi generali fossero ‘come i generali di Hitler’. Queste sono persone serie. Sono soldati decorati che hanno servito in battaglia. Non sono della sinistra ‘radicale’, non sono nemmeno probabilmente democratici. Sono persone che di solito non parlano di politica perché credono che i militari debbano restare fuori dalla politica, sostenendo la Costituzione. Il motivo per cui adesso hanno cominciato a parlare è che hanno visto che nella mente di Donald Trump l’esercito non è lì per servire la Costituzione o il popolo americano”.