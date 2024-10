Ecco gli eventi chiave attesi per l’8 ottobre 2024:

– ROMA – Aula della Camera, ore 12.30: Seduta congiunta del Parlamento per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale, ottavo scrutinio.

– ROMA – Aula della Camera, ore 10.30: Discussione di interpellanze e interrogazioni; alle 15 e alle 18, trattazione finale del disegno di legge sul Lavoro.

– ROMA – Camera, ore 11.00, commissione Cultura: Il ministro della Cultura Giuli presenta le linee programmatiche del proprio dicastero.

– ROMA – San Macuto, commissione Vigilanza Rai, ore 11.30: Riunione dell’ufficio di presidenza.

– ROMA – Aula della Camera, ore 14.15: Commissioni Bilancio unite per l’analisi del Piano strutturale di bilancio; alle 18, ascolto del ministro dell’Economia, Giorgetti.

– ROMA – Sala stampa della Camera, ore 10.00: Conferenza stampa organizzata da Azione su ‘Georgia, crisi democratica e futuri scenari’.

– ROMA – Palazzo Theodoli Bianchelli, ore 11.00: Presentazione del Rapporto inDifesa 2024 di Terres des hommes, alla presenza del presidente della Camera, Fontana, in occasione della Giornata Internazionale delle Bambine.

– ROMA – Senato, sala Kotch, ore 11.30: FdI presenta ‘Un anno dall’attacco terroristico del 7 ottobre’, con Malan, presidente della sezione bilaterale Italia-Israele dell’Unione Interparlamentare e l’ambasciatore designato di Israele in Italia, Peled.

– ROMA – Palazzo dei Gruppi parlamentari, Sala Colletti, ore 12.00: Fi introduce le misure di un disegno di legge dedicato alla montagna con i capigruppo Barelli, Gasparri e Cattaneo.

– ROMA – Sala stampa della Camera, ore 13.00: Presentazione di ‘Far crescere insieme l’Italia’ da parte di FdI, con i capigruppo Foti, Malan, Donzelli e Osnato.

– LUSSEMBURGO – Incontro dei ministri delle Finanze nell’ambito dell’UE, Ecofin.

– BERLINO – Rilevazione della produzione industriale di agosto in Germania.

– ROMA – Oggi, ore 11.30, presso via del Plebiscito 102: il ministro Urso espone le novità della seconda riunione ministeriale del G7, focalizzata su Industria e Innovazione Tecnologica, che avrà luogo il 10 ottobre.

– ROMA – Discussione tra Aran e sindacati per il rinnovo del contratto delle Funzioni centrali.

– ROMA – Ministero delle Imprese, via Molise, ore 15.30: incontro per discutere della Ast di Terni.

– RIVA DEL GARDA (TN) – Centro Congressi Riva del Garda – Lido 1, ore 17.00: assemblea di Confindustria Trento dal titolo “Industria per lo sviluppo – Un’impronta 5.0 per il Trentino”, presieduta da Orsini.

– ROMA – Via dei Barbieri 7, ore 9.00: Legambiente ospita la sesta edizione del Forum Acqua, dedicato all’agricoltura.

– ROMA – Hotel Quirinale, ore 9.30: convegno Uil su temi di difesa e sicurezza, con interventi del segretario generale Bombardieri e di vari relatori, tra cui Attili e Del Mastro Delle Vedove.

– ROMA – Centro Convegni La Nuvola, ore 9.30: Cybertech Europe, con la partecipazione dei sottosegretari Mantovano e Perego di Cremnago e del presidente di Leonardo spa, Cingolani.

– STOCCOLMA – Annuncio del premio Nobel per la Fisica.

– BUENOS AIRES – Incontro tra il ministro degli Esteri Tajani e il presidente argentino Milei.

– MOSCA – Incontro dei leader della Comunità degli Stati Indipendenti.

– VIETNAM – Summit dei capi dell’Asean.

– CITTÀ DEL VATICANO – Basilica Vaticana ore 9.30: Tour guidato per i giornalisti al Baldacchino in fase di restauro.

– CITTÀ DEL VATICANO – Sala stampa della Santa Sede ore 13.30: Conferenza sul Sinodo.

– ROMA – Ministero della Cultura, via del Collegio Romano ore 10.00: Inaugurazione della mostra ‘La grande arte in Brianza, il Narciso di Caravaggio a Merate’, con il ministro della Cultura Giuli.

– ROMA – Parco Archeologico del Colosseo, Museo del Foro Romano ore 14.00: Cerimonia di presentazione del Premio Strega Poesia.

– TORINO – Via Montebello, 20 ore 17.30: Martin Scorsese a Torino, Red Carpet alla Mole Antonelliana; alle 18 incontro di formazione con il regista e alle 20 presentazione della sua retrospettiva al Cinema Massimo (via Verdi 18).

– FIRENZE – Centro Tecnico Coverciano: ritiro della Nazionale per la Nations League in preparazione alla sfida Italia-Belgio