Olanda: Magi, 'vincono liberali progressisti non quelli che scimmiottano destra'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "In Olanda vincono i liberali progressisti, non quelli che scimmiottano la destra. Anzi, il D66 e il suo leader Rob Jetten, schierati apertamente per l’ambiente, per l’accoglienza, per le libertà civili, per i diritti Lgbti+, per l’Europa e contro il massacro di Gaza, hanno frenato l’ultra destra xenofoba di Wilders.

Questo è d’altronde il percorso liberale e progressista di Più Europa in Italia: sappiamo da che parte stare, dalla parte opposta della destra di governo per una società aperta nell’economia e inclusiva sui diritti. Nessun compromesso con i sovranisti alla Meloni”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.