Omicidio a Bergamo, donna uccisa in strada a Terno d'Isola: indagini in corso

Omicidio nella notte a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Poco prima dell’1 in via Castegnate una donna di 33 anni, Sharon Verzeni, originaria di Bottanuco, è stata soccorsa in strada in un lago di sangue.

La morte della giovane donna a Bergamo

La 33enne, Sharon Verzeni, è stata soccorsa in strada con ferite da arma da taglio al torace e alla schiena. All’arrivo degli operatori sanitari è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è poi deceduta, troppo gravi le ferite riportate.

Sull’omicidio in queste ore stanno indagando i carabinieri della compagnia di Zogno.

Le prime informazioni

Stando alle prime indiscrezioni sarebbe stata la stessa donna a chiamare il 112 per chiedere aiuto. I soccorritori poi, grazie alla localizzazione sono riusciti a raggiungere il luogo.

Gli investigatori, coordinati dal pm Emanuele Marchisio, stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere della videosorveglianza del Comune e raccogliendo le testimonianze. Le prime ipotesi ruotano intorno all’ipotesi di omicidio.

Chi era Sharon Verzeni

La donna viveva a Terno d’Isola, da un paio di anni, con il compagno. Pare che lui fosse in casa al momento dell’aggressione, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire la vicenda.

I genitori, Bruno e Maria Teresa Previtali, erano in vacanza al momento dell’omicidio, ma stanno già rientrando in Italia dopo aver appreso la notizia. Il padre Bruno è molto conosciuto in paese, avendo lavorato all’anagrafe comunale.

Sharon aveva anche due fratelli, Cristopher e Melody.