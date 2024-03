Una vera e propria tragedia quella che ha colpito Taurisano, nel basso Salento, dove nel pomeriggio odierno una donna di 53 anni è stata accoltellata a morte durante un violento litigio con il marito, avvenuto nel loro appartamento in via Corvaglia. Durante l’aggressione, l’uomo ha aggredito anche una vicina di casa, probabilmente intervenuta per soccorrere la vittima.

Le condizioni della vicina

Per fortuna la loro vicina di casa è stata ferita in modo lieve e ha ricevuto cure mediche stesso sul posto con l’intervento dei sanitari del 118, in attesa di poter testimoniare quanto accaduto.

L’intervento delle forze dell’ordine

La coppia, sposata da più di vent’anni e con figli, pare stesse attraversando un momento difficile, tanto che il marito si era momentaneamente trasferito altrove.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente e hanno arrestato l’aggressore, Albano Galati, già noto alle autorità per precedenti penali. Attualmente è detenuto in commissariato. La procuratrice Giorgia Villa si è recata sul luogo del crimine per condurre le indagini sulla terribile vicenda.