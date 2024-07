Intorno alle 9 di questa mattina, martedì 9 luglio, in piazza Roma ad Arzana c’è stato un omicidio: è stato ucciso a colpi di pistola Vincenzo Beniamino Marongiu.

Omicidio ad Arzana

Vincenzo Beniamino Marongiu, 52 anni, pregiudicato noto come Mino, è stato ucciso a colpi di pistola in piazza Roma.

Secondo le prime ricostruzioni Marongiu, noto pluripregiudicato sotto sorveglianza speciale, aveva appena acquistato un caffè da asporto e stava uscendo dal bar quando, notando due uomini armati all’esterno, ha tentato di scappare, ma i sicari lo hanno inseguito e freddato con diversi colpi di pistola.

Le indagini dei carabinieri dopo l’omicidio

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione del paese e della Compagnia di Lanusei, che hanno messo i sigilli alla zona del delitto e avviato le indagini.

Tutta l’area è stata transennata per consentire i rilievi e sono stati già predisposti posti di blocco nella zona per individuare i killer in fuga.

Anche le testimonianze dei presenti stanno aiutando le forze dell’ordine a ricostruire quanto accaduto.

Il passato di Vincenzo Beniamino Marongiu

Il suo nome era spesso associato a furti, traffico di droga e altre attività illecite. Marongiu era stato arrestato nel 2016 in un’operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lanusei, in carcere da una misura cautelare nel 2018, nell’operazione congiunta di carabinieri e polizia ‘Diablo’.

Le indagini avevano individuato un’associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e al traffico illecito di armi ed esplosivo militare.