Un ragazzo di 15 anni ucciso in un agguato: la comunità è in lutto.

Omicidio di Emanuele Tufano: un tragico evento a Napoli

La notte scorsa, Napoli è stata teatro di un tragico evento che ha scosso la comunità. Emanuele Tufano, un ragazzo di soli 15 anni, è stato ucciso da un colpo di pistola mentre tentava di scappare. La sparatoria è avvenuta in via Carmeniello al Mercato, un’area nota per la sua vivacità ma anche per i problemi legati alla criminalità.

Un giovane promettente

Emanuele era un ragazzo incensurato, noto per il suo impegno nello studio e nel lavoro. La sua famiglia gestisce una trattoria nel quartiere Sanità, un luogo che rappresenta un punto di riferimento per molti abitanti della zona. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e familiari, che lo ricordano come un giovane pieno di vita e sogni.

Le circostanze della sparatoria

Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria sarebbe avvenuta durante un inseguimento. La Polizia Scientifica ha trovato segni di almeno venti colpi d’arma da fuoco, sparati da 2-3 armi diverse. L’ultimo colpo ha colpito la vetrina di un negozio situato all’angolo con corso Umberto I. Due ragazzi, di 14 e 17 anni, che si trovavano con Emanuele, sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sono state rese note.

Indagini in corso

Le autorità stanno attualmente indagando sull’accaduto, cercando di ricostruire la dinamica della sparatoria e di identificare i responsabili. I segni di colpi d’arma da fuoco trovati su un cassonetto non sembrano essere collegati all’incidente della scorsa notte, ma saranno oggetto di ulteriori analisi balistiche. La comunità è in attesa di risposte, mentre il dolore per la perdita di un giovane innocente si fa sentire in ogni angolo della città.