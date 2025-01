Il delitto che ha scosso la comunità

Il 26 febbraio prossimo, il tribunale di Cagliari si appresta a processare Igor Sollai, 43 anni, accusato dell’omicidio della moglie, Francesca Deidda, 42 anni. La tragica vicenda ha avuto inizio nel maggio 2024, quando la donna è stata brutalmente uccisa a martellate nella loro abitazione a San Sperate. Il corpo di Francesca è stato rinvenuto solo il 18 luglio, occultato in un borsone abbandonato nelle campagne tra Sinnai e San Vito, vicino alla vecchia statale 125. Questo crimine ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando un segno indelebile nei cuori di chi conosceva la vittima.

Il procedimento penale e la confessione

La giudice per le indagini preliminari, Ermengarda Ferrarese, ha accolto la richiesta di giudizio immediato presentata dal pubblico ministero Marco Cocco, fissando l’udienza senza passare per l’udienza preliminare. Questo procedimento penale speciale è previsto quando ci sono evidenze chiare e non consente all’imputato di beneficiare di eventuali attenuanti. La confessione di Sollai, avvenuta dopo un lungo interrogatorio il 22 novembre scorso, ha ulteriormente complicato la situazione. Gli avvocati della difesa, Laura Pirarba e Carlo Demurtas, sostengono che non ci sia stata premeditazione, contrariamente a quanto sostenuto dall’accusa, che ipotizza un movente economico legato a una polizza sulla vita della vittima.

Il dolore della famiglia e i funerali

La procura ha disposto la restituzione della salma ai familiari, che hanno organizzato i funerali per sabato alle 10.30 nella chiesa di San Francesco a Elmas. Il fratello di Francesca, Andrea Deidda, è rappresentato dall’avvocato Gianfranco Piscitelli e ha espresso il suo dolore per la perdita della sorella in circostanze così tragiche. La comunità si unisce al lutto, mentre si attende l’inizio del processo che promette di rivelare ulteriori dettagli su un delitto che ha scosso le coscienze e sollevato interrogativi su dinamiche familiari e relazioni personali.