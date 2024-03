Un uomo russo, Akhyad Sulaev, è stato ucciso a Nizza Monferrato, nella giornata di ieri, 1° marzo: la tragedia sarebbe avvenuta nella casa di famiglia.

Omicidio Nizza Monferrato, arrestata la figlia. Ecco cosa è successo

Per l’omicidio è stata arrestata Makka, 18 anni, la figlia dell’uomo ucciso. La vittima si chiamava Akhyad Sulaev, 50 anni, di origini russe, emigrato dal Caucaso qualche anno fa con tutta la famiglia.

Secondo le prime indagini, l’omicidio sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, quando al culmine di una lite tra padre e figlia, l’uomo è stato accoltellato all’addome.

Arrestata la figlia dell’uomo per l’omicidio avvenuto a Nizza Monferrato

La ragazza è stata trovata nell’abitazione in via Valle San Giovanni, tremante: è stata arrestata e interrogata in caserma dal PM Andrea Trucano della Procura di Alessandria.

L’uomo avrebbe avuto una discussione con la moglie a causa del suo licenziamento dal ristorante in cui lavorava e, poco dopo il litigio, sarebbe avvenuta la tragedia.

Le parole del sindaco di Nizza Monferrato, Simone Nosenzo, dopo l’omicidio