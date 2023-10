Erika Dessi, in fin di vita, smentisce la versione del fidanzato che l'ha aggredita di notte mentre dormiva. Tra i due non ci sarebbe stata alcuna lite.

Non ci sarebbe stata alcuna lite a causare lo scoppio di violenza di Michael Patellaro che, nella notte del 12 ottobre, ha accoltellato la fidanzata Erika Dessi. È la stessa 21enne, in fin di vita in ospedale, a raccontarlo agli inquirenti.

La nuova versione

La sera del 12 ottobre Patellaro si sarebbe trovato in cucina a mangiare, mentre la fidanzata dormiva nella camera accanto. Improvvisamente, come una furia, l’uomo si sarebbe avventato con un coltello su Erika, sferrandole almeno 15 colpi con una violenza tale da spezzare la lama.

Non si conosce la motivazione di tale gesto. Sembra che Patellaro fosse convinto che la fidanzata lo tradisse.

Sembra inoltre che la relazione tra Erika e Michael fosse da tempo tormentata e violenta. Nel passato della giovane spunta un ricovero sospetto in ospedale in cui i sanitari avrebbero notato ossa rotte, lividi e graffi. Ma Erika non aveva detto nulla.

Le condizioni di Erika e la situazione di Michael

Erika, uscita dal coma, combatte ancora tra la vita e la morte. Le sue condizioni restano infatti molto critiche.

Michael, in seguito anche alle nuove rivelazioni della fidanzata, è accusato di tentato omicidio aggravato dalla convivenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.