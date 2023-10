Sono ancora ignote le cause che hanno spinto la 16enne a tentare il suicidio questa mattina lanciandosi dalla finestra della sua scuola.

Tragedia sfiorata a Nizza Monferrato dove una studentessa di 16 anni ha tentato il suicidio lanciandosi dalla finestra del secondo piano della sua scuola. La giovane è stata salvata dal bidello dell’istituto che l’ha afferrata al volo.

La ricostruzione dell’evento

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9:30 nella scuola che comprende l’Istituto tecnico commerciale, Liceo scientifico e Liceo linguistico.

Secondo le prime ricostruzioni dei fatti sembra che la 16enne abbia tentato di salire prima sul davanzale della finestra della propria aula, ma sarebbe stata fermata dai compagni. La ragazza è poi riuscita a fuggire dal controllo degli altri studenti e si è lanciata, restando però penzolante nel vuoto per alcuni istanti. Il bidello è stato messo in allarme dalle grida dei ragazzi e ha dunque avuto modo di afferrarla al volo nel momento in cui è caduta.

Le condizioni della ragazza

La 16enne è stata trasportata all’ospedale di Asti, ma i medici non la ritengono in pericolo di vita. Ancora ignote sono le cause dietro al suo gesto.

Anche il bidello è stato ricoverato per accertamenti, ma non ha riportato ferite.